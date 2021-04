Modica, l'arancina che sfida il Covid: il 30 aprile apre in Corso Umberto "Cantunera"

Mentre la Sicilia è ancora in zona arancione e i ristoratori siciliani soffrono per l’ormai insostenibile, prolungata chiusura, a Modica Sandro Pace decide di sfidare l’incertezza del presente e di scommettere sul futuro aprendo il terzo punto vendita di Cantunera dopo quelli di Comiso e Ibla.

L’ormai famosa arancineria siciliana, che negli anni si è fatta amare da tutti per la coerenza di un progetto gastronomico di qualità e per la capacità di esprimere una visione autenticamente contemporanea della cucina tradizionale siciliana, aprirà la sua nuova “cantunera”, il suo angolo modicano, il Corso Umberto I n. 28 a partire dal 30 aprile.

Ma Sandro Pace non poteva sbarcare a Modica senza inventare una nuova arancina, interamente dedicata alla città: sarà L’Arancina Modicana, fatta con il bollito tipico della tradizione contadina. È un’arancina scoperchiata, tipica del brevetto Cantunera, che Pace ha ideato sin dall’inizio della sua avventura per trasformare questo tipico cibo da strada in un piatto contemporaneo, in cui il ripieno non è più nascosto dentro il riso ma diventa protagonista, rimarcando la differenza nella qualità della scelta degli ingredienti e delle ricette dei ripieni.

«Prima ancora di aprire le porte di Cantunera, Modica mi ha dimostrato una grande accoglienza e una grande aspettativa», conclude Pace: «Per questo ho subito voluto assecondare il desiderio di dedicare alla grande cultura gastronomica di questa città una nuova creazione, che ne porterà sempre il nome».