Un automobilista è rimasto ferito questa mattina verso le 7,20 in un incidente stradale avvenuto sulla Siracusa - Catania, all'altezza di Priolo. Per cause che sono in corso da parte della Polizia stradale, una Ford ed una Dacia sono entrate in collisione. Nell'impatto è rimasto ferito il conducente della Dacia. Si tratta di un quarantenne.