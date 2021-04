Palermo, la Cgil depone corona fiori luogo omicidio La Torre - Di Salvo

La Cgil Sicilia ha deposto stamani una corona di fiori in via Li Muli a Palermo, luogo dove 39 anni fa furono uccisi barbaramente Pio La Torre e Rosario Di Salvo, davanti alla lapide che ne ricorda il sacrificio. "Omaggio a chi ha lasciato un segno indelebile nella lotta per la giustizia sociale e contro la mafia. La strada tracciata da Pio La Torre e' la stessa sulla quale proseguono le nostre battaglie. Ricordare e' continuare a lottare", cosi' il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino.