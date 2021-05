Adrano, fugge con l'auto con un chilo di droga: si schianta con furgone

Per evitare un controllo della polizia istituito nell'ambito di servizi sulla 'zona rossa' di Adrano è fuggito con la propria auto, imboccando una stradina sterrata dove ha forato uno pneumatico perdendo il controllo del veicolo, che si è andato a scontrare contro un furgone parcheggiato. A causa del forte impatto con il furgone l'auto del fuggitivo facendo testacoda è andata a sbattere contro l'auto della pattuglia del commissariato di Adrano.

L'uomo, un 37enne, è stato soccorso e condotto nell'ospedale di Paternò, da dove è stato subito dimesso, ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento di beni mobili di proprietà dello Stato e anche per spaccio di droga. Nella vettura, infatti, i poliziotti hanno trovato e sequestrato un chilogrammo di marijuana, il cui valore di mercato è stimato dagli investigatore in migliaia di euro. Dopo le formalità di rito l'arrestato è stato condotto in carcere