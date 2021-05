Coldiretti Puglia, per la festa della mamma boom di vendite di rose e garofani

"Boom di vendite di rose e garofani a Lecce per la festa della mamma, primo appuntamento di rilancio del settore florovivaistico che ha subito un crack di 120 milioni di euro in Puglia anche per il divieto di cerimonie come battesimi, comunioni e lauree e l'85% dei matrimoni rinviati a causa dell'emergenza Covid". Lo riferisce Coldiretti Puglia, in occasione della festa della mamma al mercato di Campagna Amica di Piazza Bottazzi, dove sono stati donati a tutte le mamme consumatrici vasetti di miele e poesie dalle coltivatrici di Coldiretti Donne Impresa Lecce.

"Con l'82% dei pugliesi che con l'emergenza Covid ritengono sia importante sostenere l'economia e l'occupazione nazionale anche nel momento di fare la spesa - dice Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia - , la festa della mamma è il tradizionale appuntamento per far ripartire gli acquisti di piante e fiori e salvaguardare due milioni di giornate lavorative nella filiera del florovivaismo Made in Puglia".