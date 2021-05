Commise una truffa a Genova, preso a Noto e trasferito in carcere

I Carabinieri della Stazione di Noto hanno tratto in arresto Giovanni Battista Spicuzza, anni 37, colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Torino per una truffa commessa a Genova nel 2015 e per un furto in abitazione commesso nello stesso anno a Piossasco, in Piemonte.

Spicuzza dovrà scontare la pena complessiva di un anno e sei mesi di reclusione, pene divenute definitive dopo la conclusione dei processi.

L'uomo, già conosciuto dai Carabinieri, è stato rintracciato sulla pubblica via ed è stato condotto presso la Casa Circondariale “Cavadonna “ di Siracusa, dove permarrà per tutta la durata della pena.