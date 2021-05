Covid free al 'Bartolo' di Pachino: tamponi a scuola per il rientro al 100%

Massima cautela e fiducia per un regolare rientro a scuola al 100 per cento. Per alunni, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell’Istituto “Michelangelo Bartolo” di Pachino scatta il piano tranquillità a scuola, progetto voluto dal dirigente scolastico Antonio Boschetti. “Tutta la popolazione scolastica sarà sottoposta a tampone che verrà eseguito gratuitamente a scuola e in modo scaglionato”, ha dichiarato. “Gli alunni - ha aggiunto - rientreranno in classe solo dopo aver ricevuto l'esito e solo nel caso in cui, come auspicabile, sia negativo”. Nell’area esterna dell’Istituto sarà allestito un centro per lo screening anticovid in collaborazione con un laboratorio di analisi che ha ricevuto l’incarico dalla scuola e con l’assistenza logistica della Croce Rossa Italiana, comitato di Pachino e Portopalo. Al centro accedono gli alunni in modo ordinato e programmato, in modo da evitare assembramenti. Lo screening verrà completato entro mercoledì prossimo prima del rientro degli alunni, a partire da giovedi, al 100 per cento (ora sono in presenza al 70 per cento). L’Istituto, che conta oltre novecento studenti, già all’inizio di quest’anno avviò una campagna antiCovid: fu, infatti, il primo in provincia di Siracusa a siglare una convenzione con i laboratori di analisi della città per sottoporre a tampone la popolazione scolastica a prezzi ridotti.