Sarà nel duomo di san Giorgio, sabato, alle 10, l'ultimo saluto a Orazio Iabichino, il 21enne modicano morto lunedi mattina, dopo essere caduto dal trattore condotto da un amico quarantenne in contrada Zappulla-Gisana. Dalla contrada modicana partiranno alcuni trattori che si porteranno in corso San Giorgio per testimoniare la vicinanza di tanti amici alla giovane vittima di una tragedia che ha commosso la città di Modica.