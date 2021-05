Ragusa, scontro fra auto e furgone sulla strada per Santa Croce: un ferito

Scontro fra un furgone e un'auto nel pomeriggio di oggi sulla provinciale Ragusa-Santa Croce Camerina, in contrada Cento Pozzi. Il bilancio è di un ferito che si trova ricoverato all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per liberare il 20enne, conducente dell’auto, rimasto incastrato tra le lamiere. Illese le tre persone che viaggiavano a bordo del furgone. Sul posto 2 ambulanze del 118 e la Polizia stradale per i rilievi e accertare eventuali responsabilità.