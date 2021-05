Da lunedì la Sicilia in zona gialla, Musumeci: proseguire con i vaccini per non disperdere i sacrifici fatti

Tirano un sospiro di sollievo le categorie che più hanno sofferto in questi mesi a causa delle restrizioni dovute al coronavirus e i siciliani potranno spostarsi al di fuori del proprio comune senza giustificarne il motivo. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà a breve il decreto e poi il presidente della Regione Nello Musuemci stilerà la conseguente ordinanza.

"Dopo tante sofferenze si torna finalmente a respirare - commenta il governatore - e provo gioia soprattutto per gli operatori economici, coloro cioè che più hanno finora sofferto. Teniamoci caro questo risultato, con senso di responsabilità e con il rispetto verso le norme di prevenzione. La battaglia finale si vince solo quando tutti i siciliani si saranno accostati al vaccino". E sul fronte delle vaccinazioni la Sicilia registra un boom: le somministrazioni del venerdì sono arrivate quasi a 50 mila. Musumeci dice: "Dobbiamo proseguire con lo stesso ritmo sui vaccini e non disperdere i sacrifici che ci hanno portato a vedere drasticamente ridotti i contagi. Il virus c'è ancora e non possiamo abbassare la guardia".