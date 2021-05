Vaccinazioni, domenica 16 maggio solo prenotazioni all'hub di Scicli

In seguito al grande successo della campagna vaccinale, l'Asp di Ragusa comunica che domani, domenica 16 maggio, il previsto Open Day e' sospeso. Saranno assicurati i vaccini solo ai prenotati. La scelta si e' resa necessaria in attesa dell'arrivo di nuove scorte di vaccini. Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, ha chiesto al direttore generale dell'Asp di far arrivare un maggior numero di vaccini anche alla luce del fatto che oggi nell'Hub di contrada Zagarone sono state inoculate quasi 500 dosi.