Un agricoltore e' morto schiacciato dal trattore mentre lavorava in un podere nei pressi di Cianciana, in provincia di Agrigento. Agostino Ciaccio, 62 anni, e' stato trasportato in elisoccorso all'Ospedale Civico di Palermo dove, pero', e' morto. Sull'incidente indagano i carabinieri di Cammarata.