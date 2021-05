A Vittoria nel Karting regionale finale thrilling: Salvatore Gentile alza la coppa della kz 2

Il quinto round del Campionato Regionale Aci Sport ha riservato fino alla fine grandi emozioni. La serie promossa dalla Delegazione Regionale coordinata da Daniele Settimo col doppio ruolo di Delegato e Fiduciario, ha riscosso in occasione della prova ragusana grandi consensi, confermati dall’ottima partecipazioni di oltre 90 piloti con alcune presenze straniere. La gara valida anche per il trofeo Karting Sicilia, ha rappresentato un ottimo successo organizzativo grazie all'instancabile opera della PKS Italia Motorsport che ne ha curato la logistica con particolare attenzione alla sicurezza. La classe regina, Kz 2, ha avuto un epilogo inatteso: dopo l'arrivo della finale che ha visto sventolare la bandiera a scacchi sul messinese Angelo Lombardo, il successo è andato d'ufficio al beniamino di casa Salvatore Gentile del Team Taccetta che aveva chiuso la gara di 12 giri col tempo di 10’32"660. Il campione messinese della VRT è stato squalificato per aver preso parte alla finale con un kart di riserva, avendo danneggiato il telaio regolarmente verificato, a seguito di un contatto nel primo giro della prefinale. Appassionanti le sfide tra I piloti delle tre categorie 125 Kz Nazionali Junior, Under e Over, tutte disputate al meglio dei 12 giri. Tra i “giovani” ad aggiudicarsi la finale col tempo di 10’39”643 è stato il nisseno di Serradifalco, Salvatore Migliore del Tiranno Motorsport, partito dalla prima fila dopo il secondo posto in prefinale. Alle sue spalle staccato di soli 264 centesimi è giunto Isaia Scalia del Team VRT , autore del giro più veloce in 52”612. Terzo il catanese vincitore della pre -f inale Michele Cardillo del Taccetta Racing. Nella 125 Under, conferma il suo momento di grazia, Il palermitano Alessio Ferlisi del team PRK, che ha chiuso la gara in 10’41”742, col “bast lap” di 52”934. Secondo Michael Di Stefano del team S.S Racing e terzo Giuseppe Nicolosi del Taccetta Racing, vincitore della prefinale.

En plein del messinese Sebastiano De Matteo, assistito dal Team Di leo Racing nella categoria riservata agli Over, ottimo viatico al Campionato Italiano a cui parteciperà la settimana prossima a Val Vibrata. De

Matteo ha ottenuto il miglior tempo in qualifica e le vittorie di prefinale e Finale; quest'ultima col tempo di 10’42”646 e il miglior tempo sul giro in 53”242. A suo fianco sul podio, Giuseppe Avveduto del Taccetta

Racing e Maurizio Fontana dell'omonimo team. Grandi bagarre anche nelle gare dei “piccoli”, i campioni di domani hanno come sempre infiammato le categorie 60, corse sulla distanza di 8 giri. Nella Minikart a spuntarla è stato l’ennese di Calascibetta Matteo Puglisi, vincitore con I colori del Bivona Racing in 8’14”165 e autore del giro più veloce in 1’01”293. Seconda piazza su Parolin, assistito da Fk Sicily Team per il siracusano di Avola Simone Gentile, a traguardo con un gap di 1”948 .Terzo posto per il marsalese del Taccetta Racing Salvatore Tumbarello. Stessi protagonisti, ma con diverso ordine in pre - finale. 1°Gentile,2°Tumbarello, 3° Puglisi. L’altro “En Plein” di giornata è stato nella classe 60 Gr.3 Internazionale ad opera del giarratanese Ludovico Busso, assistito nel regionale da Fk Sicily, dopo essere approdato al team ufficiale, gestito da Juri Serafini con cui parteciperà alle gare di Campionato Italiano. Impressionante lo “score” di Busso con la Pole, il primo in pre finale e in finale col tempo di 8”06 480 e il giro veloce 1’00”480. A contendergli il primato ci hanno provato Giuseppe Magnano (Taccetta Racing) e Andrea Casella (Greco Racing) giunti nell’ordine alle sue spalle in finale, mentre in pre-finale a rimanere in scia sono stati Cristian

Blandino e Daniele Schillaci. E’ tornato in pista da vincitore il Campione Regionale della 60 Minikart 2019, il catanese Kevin Bonfiglio subito a suo agio col suo team Greco nella categoria X-30 Junior. Anche per lui il “successo pieno” davanti all'attuale leader di campionato, il cefaludese Pietro Cavoli. Da segnalare infine il successo del maltese d Gianluca Dingli nella gara mista sul monomarcia 125 Super Tag e la vittorie dell’over Maurizio Ferruggia e dell’under Mirco Camillieri nel Trofeo Interprovinciale.