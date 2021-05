Siracusa, l'ex sindaco Francesco Cirillo eletto governatore del distretto Lions Sicilia

Francesco Cirillo del Lions Club Siracusa Host sarà dal prossimo luglio il Governatore del Distretto 108 Yb Sicilia del Lions Clubs International. Ad eleggerlo i trecento delegati degli oltre 3400 soci dei 114 clubs siciliani riuniti on line, a causa della pandemia Covid, per celebrare il venticinquesimo congresso distrettuale. Nel corso del congresso sono stati anche eletti i vice Governatori Maurizio Gibilaro (Lions Club Catania Mediterraneo) e Paolo Valenti (Lions Club Palermo Leoni) che seguiranno negli anni prossimi la conduzione del Distretto Lions Siciliano attualmente guidato da Mariella Sciammetta del Lions Club di Patti. Francesco Cirillo medico fisiatra e già sindaco di Siracusa ha ricoperto numerosi incarichi in oltre venti anni di impegno nel Lions Club. Saranno quattro le sue linee guida da Governatore: il servizio per la collettività, il confronto e la collaborazione con le istituzioni, l'attenzione per le fasce sociali più deboli e disagiate e l'armonia tra i soci.