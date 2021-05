Covid, cala numero dei positivi nel Ragusano: sono 1.290

In calo i positivi al Covid nel Ragusano. Sono 1.290: 1.247 in isolamento domiciliare, 34 ricoverati in ospedale e 9 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Il comune di Giarratana fa registrare zero contagi, mentre non si è registrato nessun decesso nelle ultime 24 ore. I morti, dall'inizio della pandemia, sono 271. Ecco i numeri nei 12 comuni iblei: 36 Acate, 17 Chiaramonte Gulfi, 243 Comiso, 0 Giarratana,

27 Ispica, 34 Modica, 2 Monterosso, 42 Pozzallo, 193 Ragusa, 52 Santa Croce Camerina, 43 Scicli, 558 Vittoria.