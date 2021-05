Pallanuoto, Ortigia in giornata di grazia batte il Trieste: chiude quinta in campionato

L' Ortigia si aggiudica il quinto posto al termine della serie A1 maschile di pallanuoto battendo 9-5 la Pallanuoto Trieste nella gara di ritorno. Fondamentale la differenza reti: i 4 gol di scarto odierni colmano i 3 di svantaggio nella partita di andata. Padroni di casa subito all'attacco nel primo parziale, chiuso sul 3-0, poi subiscono il rientro dei friulani che a meta' gara si riportano sul-1.

Siciliani che allungano ancora con doppietta di Gallo e il sigillo di Rocchi nel terzo tempo, poi Ferrero e Rocchi blindano il risultato. Non basta la rete di Razzi a colmare lo svantaggio per i triestini.

In altre gare valide per i play-out, nella splendida cornice del Foro Italico la Florentia conquista di prepotenza un secco 10-7 che vale la seconda vittoria in campionato e di fatto il pass per lo spareggio decisivo di sabato 29 maggio a Bellariva, contro il San Donato Metanopoli, sconfitto a sorpresa tra le mura amiche da una Lazio rivitalizzata in questo finale di stagione, che centra la salvezza con una giornata di anticipo.

(Valentino Gallo nella foto Cinardo)