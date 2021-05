Riparte l'ippica a Palermo. la gara centrale di trotto la vince Lo Verde con Besamemucho

E' ripartita ufficialmente l'ippica a Palermo. Oggi pomeriggio, dopo tre anni e mezzo di attesa, si e' svolto il primo convegno all'ippodromo La Favorita. Nel ricordo di Giovanni Falcone e nel segno di Gaspare Lo Verde, figlio del compianto Biagio, icona per tutto il movimento palermitano.

Il primo start alle 14,10. La Sipet, la societa' toscana che ha avuto in concessione dal Comune l'impianto sportivo, alla vigilia dell'anniversario della Strage di Capaci ha voluto ricordare il giudice ucciso dalla mafia con un lenzuolo appeso nella torretta della giuria al centro della pista con scritto "Giovanni vive" accompagnato da un cuore. Emozione per i tanti driver e addetti ai lavori, che aspettavano con ansia questo giorno. E il destino ha voluto che il primo Centrale (la corsa clou della giornata) la vincesse Gaspare Lo Verde con Besamemucho Font col tempo al km di 1.14.3. "Porto gli insegnamenti di mio padre sempre dentro di me - ha detto a fine gara -, lui ha dato tanto al movimento ippico di questa citta' e spero di averlo onorato nel migliore dei modi".

Una vittoria col brivido, visto che - dopo qualche passo di galoppo - Lo Verde e' stato abile a rimettere il suo cavallo al trotto evitando la squalifica. Cosi' alla retta opposta alle tribune e' andato in testa, restandoci fino all'arrivo. Al secondo posto Bata De Cola (A. Di Chiara) e ultima piazza per Black Block Alor (A. Buzzitta). "Un ringraziamento speciale alla Sipet e a Francesco Ruffo - ha concluso il driver - per aver permesso tutto cio'".

La prima giornata si e' svolta a porte chiuse. La Sipet ha preso questa decisione in via prudenziale, ma la societa' ha assicurato che sta lavorando per riportare gli appassionati in tribuna quanto prima. Prossimo appuntamento mercoledi' 26 maggio.