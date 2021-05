Modica, a San Giorgio l'ultimo saluto ad Aristide Poidomani "spirito libero"

C'erano i suoi amici di un'intera città. Amici che lo incontravano ogni giorno lungo il corso Umberto di Modica, al bar, in piazza Corrado Rizzone dove, accanto al distributore di carburante del suo altro "fratello" Giovanni dava informazioni ai turisti inglesi e francesi. C'erano molti amici sconosciuti a dare l'ultimo saluto ad Aristide Poidomani, in un caldo pomeriggio del 24 maggio, nel duomo di San Giorgio dove sono stati celebrati i funerali del figlio dello scrittore Raffaele Poidomani e della pianista Federica Dolcetti. La santa messa è stata celebrata da Padre Giovanni Stracquadanio. Accanto alla bara, i portatori di San Giorgio ai quali Aristide si univa quando la festa impazzava per i vicoli di Modica Alta e anche lungo il corso Umberto, finito l'embargo dei Sangiurgiari di scendere fino a San Pietro. E' stato semplice il saluto ad Aristide, amico di una intera città, spirito libero, clochard per scelta di vita. E per 'ultima passeggiata, i suoi amici "sconosciuti" hanno seguito il feretro in Corso Umberto, in pieno centro storico. Un saluto che Aristide avrà sicuramente apprezzato perchè il Corso, in fondo, era la sua casa.

FOTO: ANTONIO GIURDANELLA