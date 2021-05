Incidente mortale a Capo Taormina, all'incrocio tra la Strada provinciale 10 e la strada statale 114. La vittima è Edoardo Liotta, 30 anni, originario di Giardini Naxos.

L'uomo in sella ad uno scooter, ieri sera, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Jeep. Inutili i soccorsi.