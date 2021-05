Lega Sicilia, campagna di tesseramento nel Ragusano

Nuova riunione in presenza per la Lega Sicilia con i rappresentanti dei dipartimenti iblei. Una riunione per continuare il percorso di riorganizzazione dell’attuale compagine politica, seguendo le nuove linee guida del partito che poi saranno attuate a livello locale dalle singole sezioni. Presente all’incontro anche il responsabile tesseramento provinciale, Enzo Giannone (nella foto), ed è stata l’occasione per avviare la stagione di iscrizioni per il 2021 e l’organizzazione dei gazebo nelle piazze iblee questo fine settimana. La Lega sarà presente con i gazebo insieme ai militanti per dare il via alla campagna del tesseramento per l’anno 2021.