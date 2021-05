Modica, test rapidi anti Covid: quattro persone positive su 622 tamponi

Sono stati 622 i test rapidi anti Covid effettuati a Modica nel pomeriggio di oggi, 25 maggio, durante lo screening aperto a tutti nell'atrio del Palazzo di città. Su 622 tamponi sono state trovate quattro persone positive, una percentuale che non si registrava da almeno tre settimane. Due delle persone positive appartengono allo stesso nucleo familiare. I quattro positivi sono stati posti in isolamento domiciliare. La prossima tornata di test rapidi rapidi è in programma venerdì, sempre a Palazzo di città, e sempre dalle 16 alle 20.