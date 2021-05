Superbonus, l'assessore Turano chiede chiarimenti a Giorgetti su criticità

"Ho chiesto l'autorevole intervento del ministro Giorgetti su alcune criticita' del Superbonus 110%". Ad annunciarlo l'assessore alle Attivita' produttive della Regione siciliana Mimmo Turano nel corso di un webinar organizzato da ANCI.

Sicilia in collaborazione con l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo e l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Palermo relativamente al "Superbonus" previsto dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

"Il Superbonus del 110% - spiega Turano - e' una agevolazione che ha avuto un'ampia risposta positiva ma numerose imprese segnalano che la presenza di vincoli delle Soprintendenze o altri divieti a livello comunale impediscono interventi di isolamento termico o acustico sulle facciate di edifici ricadenti nei centri storici delle città".

Per l'assessore alle Attivita' produttive, salvaguardare l'aspetto dei nostri centri storici e consentire il piu' ampio accesso alla misura sarebbe possibile consentendo l'ammissibilita' al beneficio dell'intonaco termoisolante, una soluzione leggera, economica e versatile che potrebbe egregiamente sostituire il cosiddetto "cappotto termico".

"Mi auguro che dal Mise possa arrivare presto un chiarimento su queste criticità", conclude Turano.