Itinerario ciclabile nel Val di Noto: finanziabile con fondi Pac progetto Barocco "PassIblei"

Il ministero della Mobilità Sostenibile ha inserito tra i progetti finanziabili con fondi Pac 2014/2020 anche PassIblei. "Si tratta di un ambizioso Circuito del Barocco, un sistema integrato di mobilità turistica e ricreativa nelle province di Siracusa e di Ragusa", spiega il parlamentare Paolo Ficara (M5s).

Per lo sviluppo della progettazione integrata sono stati concessi dal Mims 1,4 milioni di euro. "PassIblei segue l'itinerario della vecchia ferrovia che, sul versante montano, è in parte in disuso e può quindi essere convertito in green way ovvero in itinerario ciclabile. Immaginate l'incredibile paesaggio degli Iblei da attraversare lungo quel percorso con servizi nelle ristrutturate stazioni esistenti, oggi in disuso ma veri gioielli dell'architettura passata. E questo itinerario poi si collega, nella parte pedemontana, con la tratta ferroviaria in esercizio, garantendo l'intermodalità negli spostamenti attraverso l'utilizzo di due mezzi diversi: la bici e il treno". La parlamentare di origine modicana Marialucia Lorefice (M5s) evidenzia alcune caratteristiche del tracciato di PassIblei. "Attraverso la green way e il treno, in uso combinato, PassIblei metterebbe in contatto Siracusa, Noto, Ispica, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa Ibla, Palazzolo Acreide, Pantalica e poi ancora le riserve del Ciane e di Cavagrande, di Vendicari e di Cava Ispica. "Tutto senza utilizzare auto, bus o ingolfando strade ed autostrade. Un turismo meno di massa e più ricercato che rappresenta oggi una sempre più crescente fetta di mercato. E solo con questi sistemi integrati di mobilità sostenibile la Sicilia può davvero valorizzare le sue risorse naturalistiche ed architettoniche senza eguali".