Pozzallo, cade dal trattore: muore 60enne travolto da ruote del mezzo agricolo

Cade dal trattore e finisce sotto le ruote del mezzo agricolo. E' morto così, intorno alle 16, un pozzallese 60enne, Antonino Galazzo, L'uomo si trovava a bordo di un trattore condotto da un amico quando, per cause da accertare, è stato sbalzato a terra. L'incidente si è verificato in contrada Zimmardo-Bellamagna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Marina di Modica, la Polizia locale e un'ambulanza del 118. Inutili, però, i soccorsi. Le modalità dell'incidente sembrano ricalcare quello avvenuto in contrada Zappulla nel quale, l'11 maggio scorso, ha perso la vita il 21enne modicano Orazio Iabichino.