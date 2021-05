Scicli, scontro fra un Suv e una moto a Cava D'Aliga: tre feriti, 2 sono gravi

Tre feriti, due dei quali in gravi condizioni: è il bilancio di un incidente stradale verificatosi questo pomeriggio in contrada Pagliarelli a Cava D'Aliga, Per cause da accertare si sono scontrati un suv Nissan Qashqai e una moto. Una donna, alla guida dell'auto, è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco del distaccamento di Modica. I due uomini che viaggiavano sulla moto sono stati trasportati all'ospedale Garibaldi di Catania in eliambulanza, mentre l'altra persona coinvolta nell'incidente, la donna alla guida dell'auto, è stata ricoverata all'ospedale Maggiore di Modica. Gli accertamenti sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dalla Polizia municipale di Scicli.