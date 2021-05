Etna, nuovo parossismo dal cratere di sud-est: fontana di lava e cenere

Ennesimo parossismo sull'Etna, segno della presenza di una grande energia nei condotti magmatici interni del vulcano attivo più alto d'Europa.

L'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo (Ingv-Oe) di Catania comunica, infatti, che è in corso una fontana di lava al Cratere di Sud-Est.

In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall'attività in corso si disperde in direzione Est verso il mare.