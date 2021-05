Incidente a Cava D'Aliga, ricoverati a Caltanissetta e Catania i 2 feriti più gravi

Sono stati ricoverati al Trauma Center del Garibaldi di Catania e all'ospedale di Caltanissetta due dei tre feriti dell'incidente verificatosi questo pomeriggio in contrada Pagliarelli, a Cava D'Aliga. In condizioni critiche il 28enne che era alla guida della moto sulla quale viaggiava un suo amico. Quest'ultimo è stato trasportato in eliambulanza a Caltanissetta, mentre un altro elicottero ha provveduto al ricovero del 28enne a Catania. L'incidente si è verificato intorno alle 14: per cause da accertare da parte della Polizia Municipale di Scicli, la moto si è scontrata con una Nissan Qashqai con al volante una 23enne. La ragazza è rimasta incastrata al posto di guida e sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del distaccamento di Modica per liberarla e consentirne il ricovero all'ospedale Maggiore di Modica. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.