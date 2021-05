Vittoria, emergenza idrica e caos rifiuti: sit in silenzioso dei residenti di via Roma

“Anche i residenti di via Roma non ne possono più di fare i conti con la penuria d’acqua. Ieri è stato inscenato un sit in silenzioso per manifestare, con grande dignità, tutto il loro disagio. "Dispiace - afferma il segretario cittadino del PD, Giuseppe Nicastro - dovere ripetere sempre le stesse cose. Ma il punto è questo. La città sta soffrendo in maniera eccessiva la sete. Le contromisure finora adottate dal Comune non sono servite a colmare la grave carenza idrica che si sta registrando a tutti i livelli”. Assieme all’onorevole Francesco Aiello, candidato a sindaco da noi sostenuto – continua Nicastro – abbiamo potuto appurare che, al momento, quello dell’acqua costituisce il problema principale. Poi, c’è la questione dell’emergenza rifiuti che, a causa delle difficoltà fatte registrare dall’intero sistema di smaltimento in provincia di Ragusa e anche oltre, sta conoscendo un aggravamento delle condizioni. Immondizia abbandonata quasi a ogni angolo di strada. Non può andare. Accanto a ciò, abbiamo percepito una situazione di disagio complessiva, acuita dai mesi caratterizzati dalla pandemia".