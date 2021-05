Schianto nella notte sulla Rosolini - Modica: un morto e sei feriti

Il sabato sera si è trasformato in tragedia per sette persone di Rosolini, rimaste vittime di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 23. Il bilancio dello schianto avvenuto la scorsa notte sulla Modica - Rosolini è di un morto e sei persone rimaste ferite. Ancora da chiarire ciò che è accaduto in contrada Masicugno, all'incrocio con via Sant'Alessandra, a 500 metri dal Centro Commerciale l'Eremo. Dopo uno scontro, due delle tre auto coinvolte avrebbero finito la propria corsa contro un muro a secco che delimita la strada. L'impatto è stato micidiale ed alcuni ragazzi sono usciti malconci dallo schianto. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 ed i carabinieri della stazione di Pachino. I feriti sono stati trasportati all'ospedale 'Maggiore' di Modica. Nella notte, subito dopo il ricovero, Salvatore Papaleo, 18 anni, di Rosolini, è morto. Si trovava in solitudine a bordo della Peugeot 205. La Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un'inchiesta