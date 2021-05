Aggredita coppia gay in via Maqueda a Palermo, il sindaco: atto vile

"Apprendiamo con sconcerto dell'aggressione, avvenuta ieri sera in via Maqueda a Palermo, ad una coppia gay da parte di un gruppo di ragazzini. Siamo consapevoli che quel quadrilatero e' tutt'altro che riqualificato e sicuro, nonostante il suo pregio e la sua bellezza, e poi volte abbiamo spronato interventi e vigilanza da parte di un amministrazione che a spot non ha rivali, ma che nei fatti arranca ed anche male. Per fare di Palermo una citta' turistica e dell'accoglienza servono servizi, decoro, sorveglianza e sicurezza, non interviste e conferenze stampa". Lo dichiarano in una nota il portavoce del mezzogiorno di Piu' Europa Fabrizio Ferrandelli e la referente del dipartimento pari opportunita' Maria Saeli: "Esprimiamo la nostra vicinanza ai ragazzi, vittime di un'aggressione frutto di disagio sociale e culturale, di pregiudizi e discriminazione verso gli altri. Ma Palermo, per fortuna, non e' questa. Palermo e' tanto altro, e' integrazione, e' melting pot. Palermo e' a colori".L'intero gruppo politico locale di Piu' Europa si rivolge ai due giovani invitandoli ad un incontro: "Vorremmo invitare i due giovani ad un incontro, per scusarci a nome dei palermitani e per far conoscere loro, accompagnandoli per le strade, la vera Palermo, per respirare la vera citta'. Che e' viva, aperta, solare e non certo quella brutta e violenta che hanno incontrato ieri.

Ci auguriamo che episodi come questo non possano piu' ripetersi e che i responsabili siano fermati e capiscano che l'amore non si odia!".

"L'aggressione ad una coppia gay in via Maqueda rappresenta un atto vile che nulla ha a che vedere con il cambiamento culturale di una citta' che promuove, giorno dopo giorno, i diritti della persona. Questo episodio criminale ribadisce inoltre l'importanza e l'urgenza dell'approvazione del ddl Zan. La politica non puo' piu' perdere tempo". Lo dichiara il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.