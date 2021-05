Doveva scontare 8 anni, preso latitante a Rizziconi

Alle prime luci dell’alba, a conclusione di complesse e articolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria in agro del comune di Rizziconi, all’interno di un’abitazione rurale, la Squadra Mobile reggina ha localizzato e catturato il latitante C.G., 56 anni, di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria.

Il 16 gennaio 2021, C. G. si era sottotratto alla cattura dovendo espiare la pena di 8 anni di reclusione a seguito di condanna riportata per una serie di reati commessi nel 2008, in concorso con altri soggetti, in provincia di Siena, aggravati dalle circostanze, quali violenza privata, rapina, lesioni personali, furto, incendio, danneggiamento a seguito di incendio, allorquando si trovava a Spoleto in regime di semilibertà.

Per tali fatti, in data 19 luglio 2010, il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze, su richiesta della D.D.A. del capoluogo toscano, emetteva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti e di altri sei indagati.

Il 14 gennaio 2021, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso di C. G., confermando la condanna a lui inflitta dalla Corte d’Appello di Firenze in data 13 maggio 2019 ad anni 8 di reclusione

C. G. è nipote di C. T., 81 anni, ritenuto elemento di vertice della cosca di ‘Ndrangheta di Rizziconi, attualmente detenuto.