Auto, il catanese Cubeda sbanca anche in Friuli: vince la Verzegnis Sella Chianzutan

Successo pieno della rappresentativa siciliana in Friuli in occasione della 51^ Verzegnis Sella Chianzutan, prova friulana del Campionato Italiano Velocità Montagna.

Il catanese Domenico Cubeda ha vinto su Osella FA 30 Zytek, grazie al successo di gara 1, solo in parte recuperato dal pur bravo trapanese Francesco Conticelli che ha primeggiato in gara 2 con una vettura simile e per soli 9 centesimi di secondo. A chiudere il podio tutto siciliano è stato un ragusano, Franco Caruso a suo immediato agio con la nuova Norma M20 FC Zytek.

Samuele Cassibba si è portato in testa al Campionato Sportscar Motori moto sull’agile Osella PA 21 Suzuki da 1000 cc. Convince sempre più il siracusano Luigi Fazzino che ha scommesso sul motore turbo per la sua Osella PA 21, mentre hanno dato prova d’esperienza i due senior, Vincenzo Conticelli, arrivato a ridosso della top ten per una noia alla frizione, e il sempre tenace Giovanni Cassibba, entrambi sulle Osella PA 30. Ulteriore gara tricolore di apprendistato per il giovane ragusano Agostino Bonforte che continua i progressi sulla Osella PA 21 sempre di categoria sportscar E2SC.

Alla luce di questi prestigiosi risultati Daniele Settimo, Delegato/Fiduciario Aci Sport Sicilia ha commentato: “I nostri piloti ci hanno offerto una gratificante emozione. Abbiamo visto tutti in diretta un podio siciliano ai confini con l’Austria nell’ospitale Friuli. Questo è lo spirito di unità trasmesso dallo sport. Siamo orgogliosi di avere dei piloti tanto talentuosi. Ancora una volta la nostra regione è riferimento per tutti”