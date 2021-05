Modica, museo "Guastella": Grazia Dormiente direttrice onoraria e solo per un anno

Niente più direzione a vita del Museo delle Arti e Tradizioni popolari di Modica per la professoressa Grazia Dormiente. In una nota a firma del sindaco, Ignazio Abbate, si ufficializza la direzione della professoressa solo per un anno e a titolo onorario: un chiaro ripensamento del Comune dopo le polemiche suscitate dalla prima decisione di un incarico vita natural durante. " Prima della scadenza del suo mandato - si afferma nella nota - sarà compito del Comune di Modica individuare all’interno del proprio organico un nuovo direttore. E’ questo in sintesi l’accordo siglato tra l’Ente di Palazzo San Domenico e l’Associazione Serafino Amabile Guastella all’atto della donazione effettuata da quest’ultima al Comune di Modica, alla presenza del Sovrintendente ai Beni culturali, Antonio De Marco. E’ stata precisa volontà della professoressa Dormiente - ribadisce il sindaco - racchiudere il proprio mandato nell’arco temporale di 12 mesi. L’incarico assegnato non è solo il seguito dell’indicazione espressa dall’Associazione del bene museale al momento del suo scioglimento, ma è il riconoscimento che tale incarico onorario può contribuire alla migliore gestione culturale di tale bene prezioso per la Città di Modica, vista la comprovata competenza in materia della stessa. Voglio ricordare che proprio la professoressa ha curato, in collaborazione con l’architetto Alessandro Ferrara (già Sovrintendente di Ragusa), il riallestimento del Museo, rispettando nei minimi particolari l’originaria conformazione delle sale. Ringrazio la professoressa Dormiente che ha accettato questo incarico a titolo puramente onorario e che quindi non comporterà nessuna spesa per le casse dell’Ente”. Sabato alle ore 11 è prevista l’inaugurazione del Museo.