La polizia in una scuola di Ragusa presenta i nuovi mezzi ecosostenibili

Domani, 3 giugno, dalle 9,30 in poi, personale della Questura sarà presente presso l’Istituto Comprensivo Statale “Paolo Vetri”- plesso “Cesare Battisti” di Ragusa, per presentare le nuove autovetture elettriche Nissan Leaf agli alunni della scuola primaria, a completamento del percorso sull’educazione all’ecologia che i bambini hanno affrontato durante l’anno scolastico e concluso di recente. All’iniziativa, che si svolgerà nel cortile della scuola di Viale Tenente Lena, parteciperanno circa cento alunni delle seconde e terze classi, accompagnati dalle insegnanti, che avranno modo di incontrare i poliziotti della Questura di Ragusa e di poter conoscere i nuovi mezzi a loro disposizione per raggiungere agevolmente ogni zona della città, nel rispetto dell’ambiente e a sostegno della mobilità ecosostenibile.

Nell’occasione, i bambini potranno vedere da vicino anche le bici Atala River Spider 24 che vestono i colori istituzionali della Polizia di Stato e conoscere le “Volanti velomontate” della Questura di Ragusa che con l’arrivo della stagione estiva vedranno circolare per le vie del centro storico e le aree pedonali della città, nonché nell’area del porto turistico di Marina di Ragusa e sul lungomare.