Incendio a Floridia, rogo di sterpaglie a piazza Nassirya

Un incendio è scoppiato oggi, poco prima delle 14, a Floridia. Le fiamme sono partite nelle adiacenze di piazza Nassirya, in un'area incolta di proprietà del Comune. Secondo quanto si apprende, la lingua di fuoco ha attraversato gli spazi verdi dell'asilo che si trova in via Pirandello. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Siracusa ed i volontari della Protezione civile. Anche i carabinieri della Tenenza sul posto che hanno avviato indagini sulle origini del fuoco. E' probabile che l'incendio sia di natura dolosa e non sarebbe la prima volta.

L.M.