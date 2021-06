Modica, lutto nel mondo del teatro: è morto Enzo Ruta, aveva 73 anni

Lutto nel mondo del teatro amatoriale modicano. A causa di un male incurabile sviluppatosi in maniera drammaticamente repentina, è morto Enzo Ruta, insegnante elementare in pensione, uomo di cultura, uno dei punti di riferimento del teatro amatoriale di Modica da circa quarant’anni. Aveva 73 anni. Enzo Ruta ha fatto parte, tra la fine degli Anni Settanta e gli inizi degli Ottanta, del Gruppo Teatro Emmeuno, recitando anche in vari spettacoli insieme a Giorgio Sparacino, un altro uomo di teatro scomparso nel luglio del 2019. Enzo Ruta ha collaborato, negli ultimi anni, con diverse compagnie amatoriali, tra le quali “Controscena” (fu il principale promotore) scrivendo dei testi teatrali su argomenti riguardanti la storia locale. Enzo Ruta, nel 2011, è stato anche vicepresidente della Fondazione Teatro Garibaldi, quando il sovrintendente era Giorgio Pace. Quella stagione di prosa vide coinvolti per la prima volta sei istituti scolastici della città in un progetto innovativo diretto da Enzo Ruta: laboratori teatrali le cui produzioni furono portate in scena al “Garibaldi”. Le idee innovative nella scuola e il desiderio di avvicinare i giovani al Teatro sono state le prerogative di Enzo Ruta che ha incarnato la figura del “maestro”, non solo nelle aule dell’Istituto “Giacomo Albo”, ma anche nella vita di ogni giorno.

Alla moglie, Grazia, al figlio, Marco, e ai familiari le condoglianze di Nuovo Sud.