New entry in giunta a Solarino, Silvana Cassia nominata assessora

Una new entry nell'esecutivo a Solarino. Il sindaco Seby Scorpo ha nominato nuova assessora la sindacalista, Silvana Cassia, 36 anni. La nuova componente della giunta prende il posto della dimissionaria Concetta Piccione che martedì scorso aveva presentato le dimissioni. Silvana Cassia, entra in giunta, ma mantiene la sua carica di consigliera comunale. Non è la prima volta che fa parte dell'esecutivo municipale. Il primo cittadino la prossima settimana le assegnerà le deleghe. La nomina di Cassia arriva alle porte della scadenza del secondo mandato del sindaco.

L.M.