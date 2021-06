Ordinanza ad Altavilla Milicia, dal 15 giugno non si fuma nelle spiagge

Dal 15 giugno sarà vietato fumare nelle spiagge di Altavilla Milicia, Comune a circa 25 chilometri a est di Palermo. I trasgressorri saranno multati da 50 a 500 euro. Lo ha deciso il sindaco Pino Virga per tutelare la salute pubblica e il diritto di ciascun cittadino di godere di un habitat decoroso. Sarà la polizia municipale a controllare che il provvedimento venga rispettato. I fumatori potranno prendersi una pausa sigaretta soltanto nelle aree attrezzate, nonché nelle immediate adiacenze, e in ogni caso entro una distanza massima di due metri dagli appositi posacenere che saranno installati. Multe anche per chi gettale cicche a terra o in acqua. "Nei lidi privati - si legge nell'ordinanza - saranno gli stessi gestori a individuare apposite aree negli spazi comuni diversi dalla spiaggia, dove verranno sistemati appositi posacenere". Il divieto di fumo sarà segnalato attraverso la segnaletica.