Un tavolo tecnico al Mif per gli Enti siciliani in crisi economica

"La prossima settimana intendo convocare al ministero dell'Economia e delle Finanze un tavolo tecnico-politico sui Comuni della Sicilia. Questo per affrontare, nello specifico ed alla luce di puntuali dati ed indici di bilancio, le criticità che mi sono state segnalate dalla Regione Siciliana e dai Comuni dell'isola che si trovano in una situazione di crisi". Lo afferma, in una nota, il vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli. "Nel rispetto delle competenze di ciascuno - aggiunge - ritengo non sia più procrastinabile un confronto diretto e l'individuazione di soluzioni strutturali che consentano, anche agli Enti locali siciliani, di avviare un percorso di riequilibrio, con l'obiettivo di garantire ai cittadini dell'isola una qualità della vita sempre migliore e gli stessi diritti di chi risiede nel resto d'Italia. Anche per questo, a metà luglio, sarò in Sicilia per incontrare gli amministratori di diversi Comuni dell'isola".