Ex sindaco di Siracusa responsabile per la Legalità di Italia Viva

Si riorganizza Italia viva in Sicilia. Giancarlo Garozzo, ex sindaco di Siracusa, imprenditore e renziano della prima ora, è stato nominato responsabile regionale Legalità del partito. Il responsabile regionale Ambiente per IV Sicilia, invece, è l'agrigentino Claudio Lombardo, medico e responsabile di 'MareAmico', associazione per la tutela ambientale. Lombardo è da sempre impegnato in azioni di contrasto all'abbandono in natura e in mare dei rifiuti, sul fronte della lotta all'erosione delle coste, ed è un esperto di sviluppo del territorio e di tutela ambientale. "Claudio e Giancarlo sono due ottime persone, competenti ed in gamba. Ci daranno una mano per rafforzare Italia Viva in Sicilia", ha detto Davide Faraone presidente dei senatori di IV e coordinatore siciliano.