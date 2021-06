Nuova tragedia della strada a Modica, morto uno studente di 17 anni

Un ragazzo di 17 anni, Thomas Frasca, è deceduto nel tardo pomeriggio a Modica. Era alla guida di una moto; per cause da accertare e' venuto a scontrarsi contro un'auto che procedeva in senso opposto di marcia lungo la statale 115 in territorio di Modica all'altezza di un centro commerciale verso l'Ispicese. E' accaduto intorno alle 19.30. Sul posto i militari del nucleo radiomobile di Modica e della stazione Modica.

La giovane vittima era uno studente dell'Alberghiero 'Grimaldi'.