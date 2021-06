Modica, domani al Sacro Cuore l'addio a Thomas altra vittima della strada

Si svolgeranno domani, mercoledì, alle 15, nella chiesa del Sacro Cuore di Modica, alla Sorda, i funerali di Thomas Frasca, 17 anni, morto nel tardo pomeriggio di lunedì in un incidente stradale in contrada Catanese, sulla statale 115 Modica-Ispica. Il ragazzo era a bordo della sua moto 125 e viaggiava in direzione di Modica, dove abita: per cause da accertare si è scontrato con un'auto che procedeva in senso opposto di marcia . Lo schianto è stato fatale e per il giovane non c'è stato nulla da fare malgrado l'intervento del personale del 118. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Modica. Thomas Frasca studiava all'Alberghiero "Principi Grimaldi' di Modica e frequentava la classe 3^ AS. Aveva superato da una settimana gli esami di qualifica e gli insegnanti lo descrivono come un ragazzo educato e impegnato nello studio. "L'Istituto Alberghiero di Modica è costretto a piangere un'altra giovane vita immolata sulla strada - dicono gli insegnanti del Principi Grimaldi - e ogni anno è pesante il tributo di sangue dato da ragazzi che vedono spezzati in maniera drammatica i loro sogni". Thomas lascia i genitori, Mario e Marilena, e le sorelle Sharon e Sofia.