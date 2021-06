Furto, poliziotto sfila passamontagna a ladro: denunciato ad Augusta

Agenti del Commissariato di Augusta sono intervenuti all’interno di un capannone industriale in disuso, sito in contrada San Cusumano, dove notavano due soggetti con il volto travisato da passamontagna. Alla vista degli operatori di polizia, i due si davano a precipitosa fuga tentando di scavalcare la recinzione.

Uno degli agenti riusciva a sfilare il passamontagna ed il giubbotto ad uno dei due fuggitivi che è stato riconosciuto grazie alla carta di identità contenuta all’interno dell’indumento.

L’uomo, già conosciuto dalle forze di polizia per reati specifici, è stato, denunciato per i reati di tentato furto in concorso e per resistenza a pubblico ufficiale.