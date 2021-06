Catania, aggredisce dottoressa che le nega la visita: la polizia la denuncia

Una donna a Catania avrebbe aggredito un medico nel suo studio dopo che il professionista, per prevenzione anti-covid, si era rifiutato di visitarla perché la paziente non si era prenotata. Sul posto è intervenuta la polizia che ha denunciato la donna per interruzione di pubblico servizio dopo che il medico per forti dolori ha dovuto sospendere la propria attività per andare al pronto soccorso, dove gli sono state riscontrate diverse lesioni. Agenti del commissario Nesima sono è intervenuti nello studio medico il 7 giugno scorso nel quartiere di Monte Po. La dottoressa ha querelato la sua paziente.