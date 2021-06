Sottosegretario all'Interno in visita a Catania, Ragusa e Pozzallo

Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno, si reca oggi in Sicilia in visita istituzionale. Alle 10.40 sarà a Catania, in Prefettura, per l'avvio della prima esercitazione organizzata dal Commissario straordinario persone scomparse e dell'unità di crisi del piano ricerca delle persone scomparse. Alle 12, al Rifugio Citelli, sull'Etna, sede del posto di comando avanzato, partecipa ad una esercitazione organizzata dallo stesso Commissario. Alle 15.45 Molteni sarà a Ragusa, in prefettura, per incontrare il prefetto Giuseppe Ranieri, il commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa Salvatore Piazza, il sindaco Giuseppe Cassì, il questore Pinuccia Albertina Agnello, il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri col. Gabriele Gainelli, il comandante provinciale della Guardia di Finanza col. Giorgio Salerno, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Aldo Comella. Alle 16.45, sempre a Ragusa, in questura, avrà un incontro con il questore e visiterà la sede. Infine, alle 18, Molteni sarà al porto di Pozzallo per visitare l'hotspot per i migranti.