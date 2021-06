Incendi nel Siracusano, uno a Floridia in piazza Nassirya l'altro a Case Bianche

Due incendi nell'arco di mezz'ora l'uno dall'altro si sono verificati nel Siracusano. Il primo è scoppiato sulla strada Siracusa - Canicattini, all'altezza del bivio di Case Bianche. Il fuoco è partito dalle sterpaglie ai bordi della carreggiata. C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco di Siracusa per circoscrivere e spegnere le fiamme. Quasi in contemporanea, ancora fuoco a Floridia in piazza Nassirya, nella zona del mercato. Difficile pensare ad un episodio accidentale, perchè in pochi minuti si è alzato nel cielo del paese una nube nera. Probabile che si sia trattato di plastica e forse anche rifiuti. Sul posto sono arrivati i pompieri che da poco avevano finito l'intervento nella strada di Canicattini ed una pattuglia dei carabinieri della Tenenza di Floridia.

L.M.