Da domani 40 milioni di italiani in 'zona bianca': i siciliani sono fuori

Da domani oltre 40 milioni di italiani saranno in 'zona bianca', senza coprifuoco e quasi alcuna prescrizione. Resta fuori la Sicilia, la prima regione italiana per numeri di contagi. Dai numeri sembra che qualcosa nell'Isola non ha funzionato per il verso giusto. ma il ministro Speranza e gli esperti invitano alla prudenza per non vanificare gli sforzi fatti, continuando a fare uso di mascherine e distanziamento. Ieri sera, invece, in molte città, tra cui Roma, ci sono stati assembramenti e violenze contro gli agenti intervenuti per disperdere la folla. Nel cremonese scontri tra bande di ragazzi tra i 17 e i 21 anni, 16 dei quali denunciati. A Parigi, per la seconda sera di fila, scontri tra giovani e polizia all'Esplanade des Invalides.