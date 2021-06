Siracusa, gli sparano i fuochi per la sua guarigione dal covid: ieri è morto

Erano rimasti ricoverati per una ventina di giorni nell'area covid dell'ospedale di Siracusa. E quando marito e moglie sono stati dimessi dai sanitari dell'Umberto I°, i figli ed i nipoti gli hanno preparato una festa da mille e una notte. Un grande striscione di benvenuto con la scritta, " Bentornati a casa Antonio & Antonella" e poi fuochi d'artificio nel cielo di Siracusa. Il video girato per la loro guarigione era finito sui social, diventando anche virale. Ma la sorte spesso riserva brutte sorprese ed è anche beffarda. Ieri Antonio Rosapinta, 67 anni, si è spento all'improvviso a causa di un a insufficienza cardiaca. Una morte per nulla annunciata che ha colto di sorpresa non soltanto i familiari, i parenti più stretti, anche i conoscenti della coppia. La morte dell'uomo ha scosso l'intero quartiere dove la coppia vive e che alla sua guarigione lo aveva salutato con grande affetto.