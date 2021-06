Una messa all'aperto a Ferla per celebrare i 40 anni di sacerdozio di don Roberto

Una messa che è stata anche un evento quella che l'arcivescovo di Siracusa, Salvatore Lomanto, ha celebrato sul sagrato della chiesa di San Giacomo. La comunità del Comune degli iblei ha festeggiato i 40 anni di sacerdozio di don Roberto Corrado Garro. Tanta emozione per il parroco di Ferla che in questi 40 anni ha conosciuto generazioni e generazioni di persone. Bambini, ragazzi, poi diventati adulti. Tanta l'emozione del sacerdote, pure per la presenza dei familiari e dei parenti che sono arrivati a Ferla per festeggiare un giorno che difficilmente si dimentica. Per don Garro, tanta emozione e forse con la sua mente ha ripercorso 40 anni di vita vissuta al servizio degli altri.

Sulla pagina social della parrocchia don Roberto ha scritto: "Desidero esprimere la mia gratitudine per la bellissima giornata vissuta ieri nel ricordo del mio 40° Anniversario di Ordinazione Presbiterale. Lo faccio dicendo grazie al Signore che mi ha chiamato al Sacerdozio, al nostro Arcivescovo che ha presieduto la celebrazione, ai confratelli sacerdoti che hanno partecipato, ai miei familiari e parenti, ai cugini lontani, al sig. Sindaco, al presidente del consiglio e all' amministrazione comunale, al maresciallo dei carabinieri, al comandante dei vigili urbani e al corpo tutto, ai giovani che hanno organizzato questa inaspettata e solenne celebrazione, ed è stata una bellissima sorpresa; al coro parrocchiale ed al suo maestro, alla confraternita e associazione di San Sebastiano, ai portatori, alla Misericordia e al Gruppo Frates, a padre Bijoy, a padre Sam, la madre vicaria provinciale delle Battistine suor Lina Pantano, alla cugina Marialba Allamanno con la famiglia, ad Antonio Pisasale e famiglia, ai catechisti, ai ragazzi del catechismo, alle collaboratrici delle varie chiese ai parrocchiani presenti che hanno partecipato alla celebrazione e a quelli che si sono resi presenti tramite i messaggi su Facebook. A tutti il mio grande grazie e l'augurio che il Signore possa sempre benedirvi e darvi il dono della salute e della pace".