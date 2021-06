Migranti, il Comune di Vittoria adotta la residenza fittizia

Il comune di Vittoria adotta la "residenza fittizia" per i migranti privi di un alloggio adeguato. Chi non ha la residenza, da oggi potrà abitare in via Bixio, 34. La decisione della commissione prefettizia è arrivata dopo alcuni incontri con il sindacato di base Usb ed il suo segretario provinciale Michele Mililli. Vittoria, è uno dei pochi comuni siciliani (tra questi Catania e Palermo)ad aver attuato questa normativa. L'ottenimento della residenza, per molti immigrati, è condizione essenziale per potere accedere all'assistenza sanitaria. "Abbiamo avuto incontri con la Prefettura e con vari comuni - spiega Mililli - ci sono migliaia di lavoratrici e lavoratori, migranti e italiani/e, braccianti e lavoratori sfruttati. Questi problemi interessano in particolare i lavoratori agricoli e i bambini che vivono nella fascia trasformata e che sono costretti ai margini della società vittoriese, privi della possibilità e del diritto di accedere ai servizi essenziali - tra cui la normale iscrizione scolastica. La residenza fittizia è la soluzione di alcuni problemi : per un migrante vuol dire poter ottenere la carta d'identità, la tessera sanitaria, il permesso di soggiorno, la titolarità di un rapporto di lavoro, cioè risolvere problemi reali a persone purtroppo considerate invisibili".